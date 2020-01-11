Экспорт более 5 млн. тонн стали из Ирана за 9 месяцев

Экспорт металлопродукции за указанный период вырос на 19% по сравнению с прошлым годом.

Объем экспорта стали крупнейших иранских компаний в месяц Азар (с 22 ноября по 21 декабря) составляет 485 тыс. 611 тонн, который свидетельствует о росте на 91% по сравнению с аналогичным месяцем в минувшем году.