11 янв. 2020 г., 15:44
Journalist ID: 2390
News Code: 83629703
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Экспорт более 5 млн. тонн стали из Ирана за 9 месяцев

Экспорт более 5 млн. тонн стали из Ирана за 9 месяцев

Тегеран, 11 января, ИРНА – Более 5 млн. 209 тыс. 258 тонн металлопродукции экспортировано из Ирана за первые 9 месяцев иранского 1398 года.

Экспорт металлопродукции за указанный период вырос на 19% по сравнению с прошлым годом.
Объем экспорта стали крупнейших иранских компаний в месяц Азар (с 22 ноября по 21 декабря) составляет 485 тыс. 611 тонн, который свидетельствует о росте на 91% по сравнению с аналогичным месяцем в минувшем году.

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