Два русских студента приняли ислам в Иране

Никита Баган и Дарья Федро после принятия Ислама также провели церемонию бракосочетания.

Никита Баган в ответ на вопрос о принятии ислама сказал, что "точный ответ на этот вопрос не может быть дан. Потому что каждый верующий знает, что ислам - это религиозная и душераздирающая религия, и все понимают это".

"Я вырос в научной семье. В России и в начальной школе мой учитель познакомил меня с исламом, и в возрасте пяти лет мой отец пытался выучить текст Корана, но я потерпел неудачу из-за трудности текста", - сказал он.

Ранее также Анна Ляхова, уроженка России, в иранском Куме приняла ислам. Француз родом из Алжира Морен Блассен и итальянец Алессандро Ферсино в иранском городе Карадже приняли ислам.

За последние годы большое число последователей других религий приняли ислам в Иране.

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