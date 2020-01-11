Михаил Богданов назвал генерала Сулеймани великим человеком

Михаил Богданов на встрече с послом Ирана подчеркнул важность расширения сотрудничества между двумя странами.

Стороны обсудили двусторонние отношения и последние события в регионе, включая Сирию, Ирак, Ливию, иранскую Ормузскую мирную инициативу, а также план России по обеспечению безопасности в Персидском заливе.

Посол Ирана подчеркнул важность отношений между двумя странами, отметив стремление официальных лиц Исламской Республики Иран расширять отношения с Россией.

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