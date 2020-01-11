11 янв. 2020 г., 13:27
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News Code: 83629448
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Лидер поручил следовать за возможными недостатками в крушении украинского самолета

Лидер поручил следовать за возможными недостатками в крушении украинского самолета

Тегеран, 11 января, ИРНА – Верховный Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи поручил Генштабу ВС Ирана следовать за возможными недостатками и винами в крушении украинского самолета, вновь выразив сочувствие семьям погибших.

Узнав о результатах исследования Генерального штаба ВС о человеческой ошибке в крушении пассажирского украинского самолета, Лидер поручил Генштабу ВС строго следовать за возможными недостатками и винами в этой трагедии.
Лидер также потребовал от соответствующих властей принять все необходимые меры, чтобы никогда такие катастрофы не повторялись.
Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. 

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