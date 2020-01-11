Лидер поручил следовать за возможными недостатками в крушении украинского самолета

Узнав о результатах исследования Генерального штаба ВС о человеческой ошибке в крушении пассажирского украинского самолета, Лидер поручил Генштабу ВС строго следовать за возможными недостатками и винами в этой трагедии.

Лидер также потребовал от соответствующих властей принять все необходимые меры, чтобы никогда такие катастрофы не повторялись.

Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.