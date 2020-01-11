11 янв. 2020 г., 12:42
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News Code: 83629344
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В Госдуме заявили, что США спровоцировали Иран на ответный удар

В Госдуме заявили, что США спровоцировали Иран на ответный удар

Москва, 11 января, ИРНА. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в Госдуме осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолет, но понимают, что США спровоцировали их на удар.

"Конечно же, мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана в этой части... но должны помнить, что спровоцировали Иран на ответный удар Соединённые Штаты Америки", - сказал РИА Новости Швыткин.
Депутат подчеркнул, что действия США определенно не соответствуют нормам современного международного права.
"То, что Иран сбил украинский Boeing - это не позиция государства Иран, а частная ошибка одного из лиц... Неправильно нажал ту же кнопку, пуск произвёл неправильно", - сказал Швыткин, отметив, что верить в непреднамеренность действий со стороны Ирана можно.
Депутат также уточнил, что Иран пригласил к расследованию все заинтересованные силы: США, Канаду и Украину.
"Иран ничего не скрывал и признал это публично, что тоже заслуживает внимания. Он не стал укрывать, закрывать, а признал публично - я бы акцентировал внимание на данном факте", - заявил Швыткин.

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