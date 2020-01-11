Иран выразил протест против отказа выдачи визы министру иностранных дел страны

Маджид Тахт-Раванчи в письме Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу в пятницу выразил протест против США и объявил, что "мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность по поводу неоднократного невыполнения своих юридических обязательств США и использования места ООН в качестве политического инструмента против конкретных стран".

"США не отреагировала положительно на обеспокоенность и правовую позицию Организации в отношении невыдачи виз или ее незаконных ограничений в отношении некоторых государств-членов. В сложившейся ситуации существующие правовые процедуры должны использоваться для исправления этого нарушения международного права", - сказал он.

"Исламская Республика Иран твердо убеждена в том, что продолжение поведения США при невыполнении своих обязательств, что также сказалось на нормальном функционировании иранских представителей в Организации Объединенных Наций, является юридическим спором между принимающей страной, Организацией Объединенных Наций и Исламской Республикой Иран", - заявил он.