11 янв. 2020 г., 10:02
Journalist ID: 2388
News Code: 83629000
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Иран выразил протест против отказа выдачи визы министру иностранных дел страны

Иран выразил протест против отказа выдачи визы министру иностранных дел страны

Нью-Йорк, 11 января, ИРНА - В письме Генеральному секретарю ООН постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи выразил решительный протест против отказа администрации Трампа выдать визу министра иностранных дел Ирана для участия в заседании Совета Безопасности.

Маджид Тахт-Раванчи в письме Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу в пятницу выразил протест против США и объявил, что "мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность по поводу неоднократного невыполнения своих юридических обязательств США и использования места ООН в качестве политического инструмента против конкретных стран".

"США не отреагировала положительно на обеспокоенность и правовую позицию Организации в отношении невыдачи виз или ее незаконных ограничений в отношении некоторых государств-членов. В сложившейся ситуации существующие правовые процедуры должны использоваться для исправления этого нарушения международного права", - сказал он.

"Исламская Республика Иран твердо убеждена в том, что продолжение поведения США при невыполнении своих обязательств, что также сказалось на нормальном функционировании иранских представителей в Организации Объединенных Наций, является юридическим спором между принимающей страной, Организацией Объединенных Наций и Исламской Республикой Иран", - заявил он.

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