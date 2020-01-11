11 янв. 2020 г., 09:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83628995
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120 стран выразили протест против США за отказ выдавать визы главы МИД Ирана

120 стран выразили протест против США за отказ выдавать визы главы МИД Ирана

Нью-Йорк, 11 января, ИРНА - Члены Движения неприсоединения решительно выразили протест против отказа правительства США выдать визу министру иностранных дел Иран Мохаммаду Джаваду Зарифу на недавнем заседании Совета Безопасности ООН.

В заявлении, опубликованном в пятницу, Члены Движения неприсоединения назвали действия США грубым нарушением соглашения о штаб-квартире ООН, США, а также международного права.

В заявлении ДН, ссылаясь на резолюцию МИД 120 стран, выражая свою серьезную обеспокоенность по поводу задержки или не выдачи виз представителям ООН для участия в заседаниях Организации, подчеркунли, что политические соображения принимающей страны, не должны создать никакия препятствия для участия государств-членов ООН в ее заседаниях.

Члены Движения неприсоединения призвали все страны, принимающие заседания ООН и другие международные организации, выполнить свои юридические обязанности по выдаче виз государствам-членам ООН без дискриминации и неоправданных задержек.

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