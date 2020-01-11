Рухани сообщил об уголовном преследовании виновных в крушении украинского самолета

"В условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США", - говорится в заявлении Рухани.
"К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы ", отмечается в заявлении.
Рухани также выразил сочувствие правительствам, народам и семьям неиранских жертв авиакатастрофы.
По его словам, МИД Ирана предпримет необходимые меры для возвращения тел погибших их семьям.
"Также необходимо устранить все слабые точки комплексов противовоздушной обороны, принять необходимые меры, чтобы никогда такие катастрофы не повторялись", - сказал президент Ирана.
Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Тегеран, 11 января, ИРНА – "Виновные в этой непростительной ошибке будут привлечены к ответственности", заявил президент Ирана Хасан Рухани в субботу, выразив сожаление человеческой ошибке, которое привело к крушению украинского самолета.
"В условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США", - говорится в заявлении Рухани.
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