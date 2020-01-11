Зариф: причиной трагической авиакатастрофы стала "человеческая ошибка"

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил: причиной крушения украинского самолета стала "человеческая ошибка", допущенная в кризисный период из-за "авантюризма" США, написал Зариф в Twitter.

"Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", добавил Зариф.

В субботу генеральный штаб Вооруженных сил Ирана в заявлении сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

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