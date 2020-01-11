11 янв. 2020 г., 08:02
Journalist ID: 2177
News Code: 83628831
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Зариф: причиной трагической авиакатастрофы стала "человеческая ошибка"

Зариф: причиной трагической авиакатастрофы стала "человеческая ошибка"

Тегеран, 11 января. ИРНА — Причиной крушения украинского самолета, потерпевшего крушения в среду под Тегераном стал "человеческий фактор", написал Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил: причиной крушения украинского самолета стала "человеческая ошибка", допущенная в кризисный период из-за "авантюризма" США, написал Зариф в Twitter.

"Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", добавил Зариф.

В субботу генеральный штаб Вооруженных сил  Ирана в заявлении сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО.

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