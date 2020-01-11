Иран: украинский самолет был по ошибке сбит ракетой ПВО

В заявлении генштабе ВС Ирана отметили, что во время авиакатастрофы, которая произошла через несколько часов после ракетных ударов в связи с возможным ответом США на ракетные удары страны по американским базам в Ираке в среду значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов. "Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны"

"В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан", говорится в заявлении генштаба ВС.

В заявлении отмечается, что самолет во время полета оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект.

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