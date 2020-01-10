10 янв. 2020 г., 20:04
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News Code: 83628629
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Рябков: оснований обвинять Иран в ответственности за падение украинского Boeing сейчас нет

Рябков: оснований обвинять Иран в ответственности за падение украинского Boeing сейчас нет

Москва, 10 января. ИРНА — Оснований обвинять Иран в том, что его ракеты сбили украинский Boeing возле Тегерана на данном этапе нет, нужно дождаться итогов расследования, передает ТАСС.

Об этом в пятницу заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи со своим японским коллегой Такэо Мори в рамках 11-го раунда российско-японского стратегического диалога.

"Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы. Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, что самолет мог быть сбит иранской ракетой.

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