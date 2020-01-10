Рябков: оснований обвинять Иран в ответственности за падение украинского Boeing сейчас нет

Об этом в пятницу заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи со своим японским коллегой Такэо Мори в рамках 11-го раунда российско-японского стратегического диалога.

"Нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы. Начинать некие игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, что самолет мог быть сбит иранской ракетой.

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