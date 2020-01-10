Иран и Россия обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

"В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов ближневосточной повестки дня с акцентом на складывающуюся ситуацию в Ираке, Сирии, Ливии и Йемене. Подчеркнута важность активных усилий всех вовлеченных сторон по деэскалации обстановки в регионе. При этом подтвержден неизменный настрой Москвы и Тегерана на продолжение эффективного взаимодействия в региональных делах, в том числе в рамках "Астанинского формата" по Сирии," - говорится в сообщении.

Ранее парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Удар не был согласован с иракскими властями.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409