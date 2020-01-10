Международные авиакомпании возобновили полёты над Ираном

"Международные авиакомпании приветствуют полеты через Исламскую Республику Иран, так как это самый короткий маршрут для некоторых стран. В то же время полеты через Иран будет экономически выгодно за счет значительного снижения расхода топлива и времени", сказал Дехган. — При этом некоторые из них, которые ранее перекатили полеты над территорией Ирана уже возобновили свои полеты".

"При этом некоторые из них, которые ранее перекратили полеты над территорией Ирана уже возобновили свои полеты", уточнил он.

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни разбился лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 177 человек - 168 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Все они погибли.

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