10 янв. 2020 г., 15:59
Journalist ID: 2390
News Code: 83628500
0 Persons

Министр спорта Ирана встретился с президентом ФИФА в Лозанне

Министр спорта Ирана встретился с президентом ФИФА в Лозанне

Тегеран, 10 января, ИРНА - Министр спорта и молодежи Ирана Масуд Сольтанифар встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино на полях церемонии открытия зимних юношеских Олимпийских игр-2020 в Лозанне.

Стороны на этой встрече обсудили вопросы по федерации футбола Ирана.
иранский министр спорта рассказал Инфантино о ситуации федерации футбола Ирана после того, что президент федерации Мехди Тадж вышел в оставку из-за болезни.
По его словам, новый президент федерации футбола Ирана вскоре будет назначен.
Сольтанифар также отметил, что организаторы зимних юношеских Олимпийских игр-2020 в Лозанне несколько месяцев назад пригласили его для участия в церемонии открытия. Он в ходе поездки в Лозанну встретится с президентами ряда международных федераций.
Третьи зимние юношеские Олимпийские игры проходят 9 — 22 января в Лозанне (Швейцария). 6 иранских спортсменов участвовали в этих соревнованиях.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 1 =