Министр спорта Ирана встретился с президентом ФИФА в Лозанне

Стороны на этой встрече обсудили вопросы по федерации футбола Ирана.
иранский министр спорта рассказал Инфантино о ситуации федерации футбола Ирана после того, что президент федерации Мехди Тадж вышел в оставку из-за болезни.
По его словам, новый президент федерации футбола Ирана вскоре будет назначен.
Сольтанифар также отметил, что организаторы зимних юношеских Олимпийских игр-2020 в Лозанне несколько месяцев назад пригласили его для участия в церемонии открытия. Он в ходе поездки в Лозанну встретится с президентами ряда международных федераций.
Третьи зимние юношеские Олимпийские игры проходят 9 — 22 января в Лозанне (Швейцария). 6 иранских спортсменов участвовали в этих соревнованиях.
Тегеран, 10 января, ИРНА - Министр спорта и молодежи Ирана Масуд Сольтанифар встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино на полях церемонии открытия зимних юношеских Олимпийских игр-2020 в Лозанне.
Стороны на этой встрече обсудили вопросы по федерации футбола Ирана.
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