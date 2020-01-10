Министр спорта Ирана встретился с президентом ФИФА в Лозанне

Стороны на этой встрече обсудили вопросы по федерации футбола Ирана.

иранский министр спорта рассказал Инфантино о ситуации федерации футбола Ирана после того, что президент федерации Мехди Тадж вышел в оставку из-за болезни.

По его словам, новый президент федерации футбола Ирана вскоре будет назначен.

Сольтанифар также отметил, что организаторы зимних юношеских Олимпийских игр-2020 в Лозанне несколько месяцев назад пригласили его для участия в церемонии открытия. Он в ходе поездки в Лозанну встретится с президентами ряда международных федераций.

Третьи зимние юношеские Олимпийские игры проходят 9 — 22 января в Лозанне (Швейцария). 6 иранских спортсменов участвовали в этих соревнованиях.

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