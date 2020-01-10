10 янв. 2020 г., 12:43
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News Code: 83628294
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Открылась мемориальная книга в память погибших при крушении украинского самолета в Китае

Открылась мемориальная книга в память погибших при крушении украинского самолета в Китае

Пекин, 10 января, ИРНА - Открылась мемориальная книга в память погибших при крушении украинского самолета в посольстве Ирана в Китае.

Дипломаты и представители различных стран подписали мемориальную книгу в иранском посольстве, выразив сочувствие семьям погибших.
Председатель КНР Си Цзиньпин также в четверг выразил соболезнования иранскому президенту Хасану Рухани.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.

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