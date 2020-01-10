Открылась мемориальная книга в память погибших при крушении украинского самолета в Китае

Дипломаты и представители различных стран подписали мемориальную книгу в иранском посольстве, выразив сочувствие семьям погибших.

Председатель КНР Си Цзиньпин также в четверг выразил соболезнования иранскому президенту Хасану Рухани.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.