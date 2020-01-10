10 янв. 2020 г., 11:08
Journalist ID: 2390
News Code: 83628222
0 Persons

Иран начал расследование крушения украинского самолета по правилам ИКАО

Иран начал расследование крушения украинского самолета по правилам ИКАО

Тегеран, 10 января, ИРНА – Исламская Республика Иран начала расследование причины крушения самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», согласно правилам ИКАО. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави в пятницу в ответ на подозрительные сведения западных СМИ.

«Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского лайнера экспертов из стран, граждан которых погибли в результате авиакатастрофы», заявил представитель внешнеполитического ведомства, призвав премьер-министра Канады и любого государства передать свою информацию иранскому комитету по расследованию крушения самолета.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. 

Your Comment

You are replying to: .
5 + 1 =