США пригрозят нанести удар по культурному наследию Ирана, подражая ИГИЛ: Зариф

Постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи прочитал текст выступления Зарифа из-за отказа США в выдаче ему визы для участия в заседании Совбеза ООН.
Указав на деструктивный подход односторонности США, Зариф назвал трусливое убийство героев в борьбе с ИГИЛ явным примером от разрушительных последствий такого подхода.
По его словам, санкции США идут вразрез с Уставом ООН. Он отметил, что угрозы Вашингтона в адрес Ирана и других стран увеличиваются.
Зариф также назвал ракетный удар Ирана по военной базе США Айн аль-Асад актом самообороны в ответ на убийство генерала Гасема Сулеймани.
Иранский министр иностранных дел призвал международное сообщество к укреплению многосторонности, подчеркнув необходимость составления документа по правилам многосторонности.
Нью-Йорк, 10 января, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в четверг заявил, что США пригрозят нанести удар по культурному наследию Ирана, подражая ИГИЛ.
Постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи прочитал текст выступления Зарифа из-за отказа США в выдаче ему визы для участия в заседании Совбеза ООН.
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