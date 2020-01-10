США пригрозят нанести удар по культурному наследию Ирана, подражая ИГИЛ: Зариф

Постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи прочитал текст выступления Зарифа из-за отказа США в выдаче ему визы для участия в заседании Совбеза ООН.

Указав на деструктивный подход односторонности США, Зариф назвал трусливое убийство героев в борьбе с ИГИЛ явным примером от разрушительных последствий такого подхода.

По его словам, санкции США идут вразрез с Уставом ООН. Он отметил, что угрозы Вашингтона в адрес Ирана и других стран увеличиваются.

Зариф также назвал ракетный удар Ирана по военной базе США Айн аль-Асад актом самообороны в ответ на убийство генерала Гасема Сулеймани.

Иранский министр иностранных дел призвал международное сообщество к укреплению многосторонности, подчеркнув необходимость составления документа по правилам многосторонности.