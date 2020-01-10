10 янв. 2020 г., 10:18
Journalist ID: 2390
News Code: 83628169
0 Persons

Иран не хочет эскалации ситуации в регионе, заявил Рухани

Иран не хочет эскалации ситуации в регионе, заявил Рухани

Тегеран, 10 января, ИРНА – «Иран не стремится к эскалации и опасности в регионе», заявил президент Ирана Хасан Рухани в четверг, выразив надежду на прекращение ошибочных действий со стороны США.

«Американцы знают, что, если они предпримут другое действие против наших интересов, они столкнутся с более серьезной реакцией», заявил Рухани в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилем Рамафозой в четверг, отметив, что причина больших опасных проблем в регионе – незаконные санкции США.
Он назвал позицию других стран по убийству генерала Гасеама Сулеймани очень важной, отметив: «США должны понимать, что мир не принимает их преступные действия».
Указав на хорошее сотрудничество между Ираном и ЮАР в международных организациях, Рухани выразил надежду на единогласие двух стран в осуждении государственного терроризма.
Сирил Рамафоза также назвал убийство Сулеймани трусливым актом, резко осудив террористическое действие США.

Your Comment

You are replying to: .
7 + 8 =