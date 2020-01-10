Иран не хочет эскалации ситуации в регионе, заявил Рухани

«Американцы знают, что, если они предпримут другое действие против наших интересов, они столкнутся с более серьезной реакцией», заявил Рухани в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилем Рамафозой в четверг, отметив, что причина больших опасных проблем в регионе – незаконные санкции США.

Он назвал позицию других стран по убийству генерала Гасеама Сулеймани очень важной, отметив: «США должны понимать, что мир не принимает их преступные действия».

Указав на хорошее сотрудничество между Ираном и ЮАР в международных организациях, Рухани выразил надежду на единогласие двух стран в осуждении государственного терроризма.

Сирил Рамафоза также назвал убийство Сулеймани трусливым актом, резко осудив террористическое действие США.