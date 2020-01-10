США распространяют ложные сведения о крушении украинского Boeing: Иран

«Организация гражданской авиации Исламской Республики Иран согласно правилам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) создал комитет по расследованию крушения украинского лайнера», говорится в заявлении правительства, распростроненном в четверг.
В заявлении говорится, что, согласно международным правилам, в расследовании катастрофы могут принять участие "организация гражданской авиации страны, где произошла авария (Иран), организация гражданской авиации страны, выдавшей сертификат летной годности (Украина), владелец самолета (Украина), производитель самолета (Boeing), и производитель авиационных двигателей (Франция)".
Рабии отметил, что представитель Украины в настоящее время присутствует в Иране. Правительство Ирана также приветсвует участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей других стран, граждан которых погибли в результате авакатастрофы.
Представитель правительства также отметил, что, в соответствии с распоряжением президента Ирана Хасана Роухани, результаты технических и экспертных проверок должны регулярно и быстро предоставляться общественности.
Рабии также посоветовал США отказаться от подачи ложной информации относительно трагедии.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.
Тегеран, 10 января, ИРНА - Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в катастрофе, говорится в заявлении официального представителя правительства ИРИ Али Рабии.
«Организация гражданской авиации Исламской Республики Иран согласно правилам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) создал комитет по расследованию крушения украинского лайнера», говорится в заявлении правительства, распростроненном в четверг.
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