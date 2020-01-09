Рухани призвал прилагать все усилия для сдерживания самовольного правительства США

Президент Рухани назвал государственный терроризм США серьезной угрозой региональной безопасности, подчеркнув, что убийство генерал-майора Сулеймани вызвано гневом против антитеррористической деятельности Сулеймани в Ираке и Сирии против ДАИШ (ИГИЛ).

"Люди в регионе испытывают гнев из-за действий США. Все мы должны прилагать усилия для сдерживания самовольного правительства США от создания напряженности и совершения стратегических ошибок, которые являются результатом отсутствия знаний у властей США", отметил Рухани.

Напомним, генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Силы КСИР в ночь на 8 января нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство в Багдаде генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположены военные силы США.

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