9 янв. 2020 г., 22:37
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News Code: 83628033
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Зариф и глава МИД Катара обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Зариф и глава МИД Катара обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Тегеран, 9 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону с катарским коллегой Мухаммедом Бен Абделем Рахманом Бен Джасемом Аль Тани последнюю ситуацию в регионе, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

"Мохаммад Джавад Зариф и Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани обсудили по телефону последние региональные события и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Ранее Зариф провел отдельные телефонные переговоры с главами МИД Канады и Дании Франсуа-Филиппом Шампанем и Еппе Куфудом. Собеседники обсудили ситуацию вокруг украинского авиалайнера, потерпевшего крушение под Тегераном в среду.

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни разбился лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 177 человек - 168 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Все они погибли.

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