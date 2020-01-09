Борис Есенькин: Трамп потряс Ближний Восток

В интервью корреспонденту ИРНА в Москве, Борис Ясенкин сказал, что реакция Ирана на нападение США на генерала Касима Сулеймани была своевременной и полностью соответствовала этому порочному акту.
По его словам, «Иран заявил, что отреагировал соответствующим образом, поэтому нет необходимости в новых атаках».
«Своими действиями против Ирана Трамп оказался в тяжелом положении и фактически наносит ущерб своим советникам за некачественные консультации и неточную оценку антииранских действий», - отметил он.
«Очевидно, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть американские антииранские меры для предотвращения подобных действий в будущем», - указал он.
Корпус стражей Исламской республики (КСИР) в среду утром сообщил об авиаударе по военной базе США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака в ответ на убийство генерала Сулеймани.
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