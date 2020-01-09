9 янв. 2020 г., 11:02
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News Code: 83627294
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Иран рассматривает ответ на нападение на военную базу США соответствующим его праву на самооборону

Иран рассматривает ответ на нападение на военную базу США соответствующим его праву на самооборону

Нью-Йорк, 9 января, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Маджид Тахт Раванчи в письме Генеральному секретарю ООН заявил, что ракетный удар Ирана по военным базам США в Ираке соответствует принципу самообороны.

Маджид Тахт Раванчи в среду направил письмо Антонио Гутерришу, а также главе Совета Безопасности ООН.

Ранее перед ракетной атакой Исламской Республики Иран на военную базу США в письме о мести за кровь, пролитую командующим силами Кудс он также подчеркнул право Ирана на защиту от угроз США.

«Иран готов вести переговоры и работать со странами региона, чтобы снизить напряжённость», - добавил он.

Ссылаясь на роль Ирана в борьбе с терроризмом и разгромом ИГИЛ, он назвал Сулеймани уникальным героем Ирана и региона, добавив, что «участие пяти миллионов человек в его похоронах в Тегеране и других иранских городах является признаком ошибки США в расчётах».

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