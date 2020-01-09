Иран рассматривает нападение на военную базу США в соответствии со своим правом на самооборону

Маджид-Тахт Раванчи направил письмо в среду Антонио Гутерришу, а также главе Совета Безопасности ООН.

Ранее перед ракетной атакой Исламской Республики Иран на военную базу США, в письме о мести за кровь командующего Силами Кудса, он также подчеркнул право Ирана защищаться от угроз США.

«Иран готов вести переговоры и работать со странами региона, чтобы снизить напряженность», - добавил он.

Ссылаясь на роль Ирана в борьбе с терроризмом и разгромом ИГИЛ, он назвал Сулеймани уникальным чемпионом в Иране и регионе, добавив, что «участие пяти миллионов человек в его похоронах в Тегеране и других иранских городах является признаком ошибки в расчетах США».

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