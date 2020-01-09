9 янв. 2020 г., 09:29
Journalist ID: 2388
News Code: 83627162
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Украинские эксперты и спасатели прибыли в Тегеран в связи с крушением лайнера Boeing-737

Украинские эксперты и спасатели прибыли в Тегеран в связи с крушением лайнера Boeing-737

Тегеран, 9 января, ИРНА - Генеральный директор Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Хасан Резаифар объявил о прибытии украинских специалистов экспертной и поисково-спасательной группы в Тегеран.

«Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины», - сказал он.

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни разбился лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 177 человек - 168 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Все они погибли.

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