Премьер-министр Японии поддержал снижение напряженности в отношениях между Ираном и США

«Япония хочет, чтобы все вовлеченные стороны воздерживались от продолжения напряженности, поэтому наша позиция заключается в поддержке ограниченного ответа со стороны Соединенных Штатов», - сказал он.
«Мы продолжим все наши дипломатические усилия по облегчению и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке», - отметил Абэ.
Как сообщили японские СМИ президент США Дональд Трамп заявил в среду, что страна введет более жесткие экономические санкции против Тегерана, но не намерена более воинственно реагировать на авиаудар Ирана.
Корпус стражей Исламской республики (КСИР) в среду утром сообщил об авиаударе по военной базе США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака в ответ на убийство генерала Сулеймани.
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