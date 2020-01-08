8 янв. 2020 г., 23:30
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News Code: 83626981
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Украина направит в Иран самолет с экспертами и спасателями

Украина направит в Иран самолет с экспертами и спасателями

Тегеран, 8 января. ИРНА — Самолет с украинскими правоохранителями и специалистами вылетит к месту крушения самолета Boeing 737-800 в Тегеране в среду вечером, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

"Завершилось внеочередное заседание правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы",  написал он в Telegram.

Президент добавила, что среди них будут представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

"Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", - написал глава государства.

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни разбился лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 177 человек - 168 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Все они погибли.

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