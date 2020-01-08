МИД Ирана осудил НАТО за оправдание убийства генерала Сулеймани

"Деятельность этого военного блока, весомым членом которого является террористическое правительство в мировых масштабах, то есть американский режим, в течение последних лет не принесла ничего, кроме войны, разрушений, подрыва безопасности для населения региона и мира", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте МИД.

Представитель МИД добавил, что генсек НАТО оправдал убийство генерала КСИР Касема Сулеймани со стороны США, который был высокопоставленным лицом, действовавшим по приглашению иракских властей. "Оправдание действий США является не иначе как попыткой закрыть глаза на роль Сулеймани в борьбе с терроризмом", указал он.

Мусави выразил сожаление, что НАТО превратился в инструмент, оправдывающий действия США и ряда их европейских союзников в воплощении своих злых политических умыслов.

"Иран убежден, что безопасность в регион вернется тогда, когда прекратится террористическая деятельность межрегиональных сил, ряд из которых действуют под флагом НАТО", заключил Мусави.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409