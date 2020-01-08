8 янв. 2020 г., 22:34
Journalist ID: 2177
News Code: 83626957
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Верховный лидер выразил соболезнования семьям погибших в давке и авиакатастрофе

Верховный лидер выразил соболезнования семьям погибших в давке и авиакатастрофе

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования из-за крушения самолета под Тегераном и давки на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Кермане.


"Трагическая катастрофа, приведшая к гибели ряда дорогих соотечественников во время церемонии прощания с мучеником (Генералом Касемом Сулеймани Ред.), а также крушение пассажирского самолета, в результате которого погибли иранские и иностранные пассажиры — два трагических момента за последние два дня", говорится в послании Верховного лидера.
"Выражаю свои самые искренние соболезнования семьям погибших этих трагедий...", отметил аятолла Хаменеи.
Напомним, что в результате давки во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в городе Керман во вторник погибли свыше 50 человек.
Бывший глава спецподразделения "Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной США близ аэропорта в Багдаде.
Кроме того, в среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни разбился лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины". На борту находились 177 человек - 168 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Все они погибли.
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