Верховный лидер выразил соболезнования семьям погибших в давке и авиакатастрофе



"Трагическая катастрофа, приведшая к гибели ряда дорогих соотечественников во время церемонии прощания с мучеником (Генералом Касемом Сулеймани Ред.), а также крушение пассажирского самолета, в результате которого погибли иранские и иностранные пассажиры — два трагических момента за последние два дня", говорится в послании Верховного лидера.

"Выражаю свои самые искренние соболезнования семьям погибших этих трагедий...", отметил аятолла Хаменеи.

Напомним, что в результате давки во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в городе Керман во вторник погибли свыше 50 человек.

Бывший глава спецподразделения "Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной США близ аэропорта в Багдаде.

Кроме того, в среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни разбился лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины". На борту находились 177 человек - 168 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Все они погибли.

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