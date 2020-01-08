В Иране 9 января объявлили днем национального траура

"Выражая соболезнования семьям наших соотечественников, погибших в провинции Керман во время участия в церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани и в авиакатастрофе сегодня утром, правительство объявило 9 января днем национального траура", – написал представитель правительства Ирана Али Рабии на своей странице в Twitter.

Напомним, что в результате давки во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в городе Керман во вторник погибли свыше 50 человек.

Бывший глава спецподразделения "Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной США близ аэропорта в Багдаде.

Кроме того, в среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни разбился лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины". На борту находились 177 человек - 168 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Все они погибли.

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