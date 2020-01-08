Путин и Эрдоган считают, что убийство Сулеймани подрывает стабильность на Ближнем Востоке

Москва и Анкара заявили также, что расценивают убийство иранского генерала Касема Сулеймани как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе.

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, а также ее негативными последствиями для Ирака. Мы расцениваем операцию США против командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января 2020 года как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе", - говорится в заявлении.

Комментируя нанесение Ираном ударов баллистическими ракетами по военным базам в Ираке 8 января, лидеры России и Турции подчеркнули, что "обмен ударами и использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам".

"Мы всегда выступали против иностранного вмешательства и межобщинных конфликтов. В этой связи мы заявляем о своем обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряженности и призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам", - говорится в заявлении Путина и Эрдогана.

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