Lufthansa возобновит рейсы из Германии в Иран

Ранее СМИ сообщили, что авиакомпания Lufthansa приостановила рейсы в Иран и Ирак, а также рейсы, маршрут которых пролегает через эти страны, из соображений безопасности. О принятии такого же решения объявила французская авиакомпания Air France.

Силы КСИР в ночь на 8 января нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство в Багдаде генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположены военные силы США.

Кроме того, в среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни разбился лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины". На борту находились 177 человек - 168 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Все они погибли.

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