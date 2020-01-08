Хорватия и Румыния вывели войска из Ирака

Минобороны Хорватии в заявлении сообщило, что в соответствии с решением Альянса НАТО о переносе миссии из Ирака в Кувейт, военнослужащие хорватской армии были переведены из Багдада.

Кроме того, министерство обороны Румынии также сообщило о временной приостановке деятельности миссии военных инструкторов страны в Ираке. При этом в минобороны сообщили о переносе 14 румынских военных инструкторов из Ирака в другую базу НАТО в регионе.

Силы КСИР в ночь на 8 января нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство в Багдаде генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположены военные силы США.

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