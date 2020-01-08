Авиабаза Айн аль-Асад: что мы знаем?

Авиабаза Айн аль-Асад расположена в 160 км от запада Багдада, на провинции Анбар. Данная авиабаза, с которой было совершено вооруженное нападение на генерала Сулеймани, считается одним из 5 крупнейших военных баз, созданной Югославией 1981-1990 гг в Ираке. Тогда авиабаза называлась «аль-Кадиссии». Потом она была названа «Objective Webster», а теперь – Айн аль-Асад.

Айн аль-Асад – крупнейшая база американских военных в Ираке площадью 10 км. квадратных километров. Иракские и раньше британские военные также используют эту авиабазу.

Военные Австралии стали первыми, которые захватили эту авиабазу в рамках так называемой операции освобождения Ирака.

Корпус стражей Исламской республики (КСИР) в среду утром сообщил об авиаударе по военной базе США Айн аль-Асад на провинции Анбар на западе Ирака.

Как сообщает пресс-служба КСИР, авиаудар под названием «Шахид Сулеймани» в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани был нанесен десятками ракет.