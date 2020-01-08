Авиабаза Айн аль-Асад: что мы знаем?

Авиабаза Айн аль-Асад расположена в 160 км от запада Багдада, на провинции Анбар. Данная авиабаза, с которой было совершено вооруженное нападение на генерала Сулеймани, считается одним из 5 крупнейших военных баз, созданной Югославией 1981-1990 гг в Ираке. Тогда авиабаза называлась «аль-Кадиссии». Потом она была названа «Objective Webster», а теперь – Айн аль-Асад.
Айн аль-Асад – крупнейшая база американских военных в Ираке площадью 10 км. квадратных километров. Иракские и раньше британские военные также используют эту авиабазу.
Военные Австралии стали первыми, которые захватили эту авиабазу в рамках так называемой операции освобождения Ирака.
Корпус стражей Исламской республики (КСИР) в среду утром сообщил об авиаударе по военной базе США Айн аль-Асад на провинции Анбар на западе Ирака.
Как сообщает пресс-служба КСИР, авиаудар под названием «Шахид Сулеймани» в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани был нанесен десятками ракет.
Тегеран, 8 января, ИРНА – Авиабаза Айн аль-Асад (глаза льва) была основной целью ракетного удара, нанесенного силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в ночь на 8 января на иракской провинции Анбар.
Авиабаза Айн аль-Асад расположена в 160 км от запада Багдада, на провинции Анбар. Данная авиабаза, с которой было совершено вооруженное нападение на генерала Сулеймани, считается одним из 5 крупнейших военных баз, созданной Югославией 1981-1990 гг в Ираке. Тогда авиабаза называлась «аль-Кадиссии». Потом она была названа «Objective Webster», а теперь – Айн аль-Асад.
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