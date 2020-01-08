Повышение цен на нефть в интересах Ирана, заявил Зангане

Говоря о недавних событиях в регионе, Зангане подтвердил, что нестабильность повысит цены на нефть.

Он назвал убийство генерала Гасема Сулеймани преступлением против человечности. «Сулеймани был символом борьбы с терроризмом», отметил он.

Напомним, генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что суровая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.