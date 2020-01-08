8 янв. 2020 г., 17:48
Journalist ID: 2390
News Code: 83626718
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Повышение цен на нефть в интересах Ирана, заявил Зангане

Повышение цен на нефть в интересах Ирана, заявил Зангане

Тегеран, 8 января, ИРНА – Рост цен на нефть в настоящее время приносит пользу Ирану, заявил министр нефти Ирана Биджан Зангане в среду, указав на нестабильной ситуации.

Говоря о недавних событиях в регионе, Зангане подтвердил, что нестабильность повысит цены на нефть.
Он назвал убийство генерала Гасема Сулеймани преступлением против человечности. «Сулеймани был символом борьбы с терроризмом», отметил он.
Напомним, генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур в связи с убийством Сулеймани, заявив, что суровая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.

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