8 янв. 2020 г., 17:33
Journalist ID: 2390
News Code: 83626695
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США не смогли добиться своих региональных и глобальных целях, заявил Рухани

США не смогли добиться своих региональных и глобальных целях, заявил Рухани

Тегеран, 8 января, ИРНА – США не смогут избавиться от последствий своего террористического акта по убийству генерала Гасема Сулеймани, и они, безусловно, получат ответ. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани.

«Американцы пытались посеять раздор в Иране, регионе, и между народами и правительствами Ирана и Ирака. Они стремились оказать воздействие на региональные события и процесс освобождения региона от террористов, но к счастью, они потерпели неудачу во всех областях», заявил Рухани на заседании кабинета министров.
Указав на торжественные похороны генерала Сулеймани в стране, Рухани отметил: «США допустили историческую большую ошибку, убив Гасема Сулеймани».
Говоря об авиаударе КСИР по военной базе США Айн аль-Асад в Ираке, Рухани отметил, что США получат много сокрушительных ответов.
Он также назвал проект иракского парламента по выводу американских сил из страны другим ответом на преступное действие США.

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