США не смогли добиться своих региональных и глобальных целях, заявил Рухани

«Американцы пытались посеять раздор в Иране, регионе, и между народами и правительствами Ирана и Ирака. Они стремились оказать воздействие на региональные события и процесс освобождения региона от террористов, но к счастью, они потерпели неудачу во всех областях», заявил Рухани на заседании кабинета министров.

Указав на торжественные похороны генерала Сулеймани в стране, Рухани отметил: «США допустили историческую большую ошибку, убив Гасема Сулеймани».

Говоря об авиаударе КСИР по военной базе США Айн аль-Асад в Ираке, Рухани отметил, что США получат много сокрушительных ответов.

Он также назвал проект иракского парламента по выводу американских сил из страны другим ответом на преступное действие США.