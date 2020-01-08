8 янв. 2020 г., 17:30
Journalist ID: 2177
News Code: 83626690
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Рухани выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране

Рухани выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране

Тегеран, 8 января. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования, родным и близким всех жертв авиакатастрофы, произошедшей под Тегераном. Об этом говорится на официальном сайте иранского президента.

"Я глубоко опечален трагической новостью о крушении лайнера "Международных авиалиний" Украины возле Тегерана. Приношу свои глубочайшие соболезнования семьям и близким всех погибших авиакатастрофы", следует из сообщения Рухани.

Президент также пожелал близким и родным жертв "этой трагедии стойкости и твердости духа в этот тяжелый час".

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни разбился лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины". На борту находились 177 человек - 168 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Все они погибли.

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