7.8 млн. тонн стальной продукции было экспортировано из Ирана

Данные экспорта за отчетный период показали рост на 23.5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году мощность производства стали в стране оценивается более чем в 36 млн. тонн, и ожидается, что экспорт стальной цепи достигнет более 10 млн.тонн.

Иран занимает 10-е место в мире по производству стали и, согласно прогнозам, войдет в число семи ведущих производителей стали в стране в рамках до 2025.

Всемирная сталелитейная ассоциация в первые 11 месяцев 2019 года сообщила об увеличении производства стали в Иране на 5.3 процента за тот же период, тогда как средний мировой рост был зафиксирован на уровне 2.7 процента.

Согласно статистическим данным Всемирной ассоциации производителей стали, производство сырой стали в Иране в два раза больше мирового роста, достигнув 5.3 процента в первые 11 месяцев 2019 года, в то время как мировое производство этого стратегического металла увеличилось на 2.7 процента.

Всемирная сталелитейная ассоциация за первые 11 месяцев 2019 года объявила, что объем производства стали в Иране составил 23 млн. 648 тыс. тонн.

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