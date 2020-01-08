8 янв. 2020 г., 16:53
Journalist ID: 2388
News Code: 83626634
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7.8 млн. тонн стальной продукции было экспортировано из Ирана

7.8 млн. тонн стальной продукции было экспортировано из Ирана

Тегеран, 8 января, ИРНА - Согласно статистике Таможенной службы Исламской Республики Иран, за восемь месяцев этого года общий объем экспорта стальной цепи страны составил 7.8 млн. тонн при средней цене продажи 385 долларов за тонну.

Данные экспорта за отчетный период показали рост на 23.5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году мощность производства стали в стране оценивается более чем в 36 млн. тонн, и ожидается, что экспорт стальной цепи достигнет более 10 млн.тонн.

Иран занимает 10-е место в мире по производству стали и, согласно прогнозам, войдет в число семи ведущих производителей стали в стране в рамках до 2025.

Всемирная сталелитейная ассоциация в первые 11 месяцев 2019 года сообщила об увеличении производства стали в Иране на 5.3 процента за тот же период, тогда как средний мировой рост был зафиксирован на уровне 2.7 процента.

Согласно статистическим данным Всемирной ассоциации производителей стали, производство сырой стали в Иране в два раза больше мирового роста, достигнув 5.3 процента в первые 11 месяцев 2019 года, в то время как мировое производство этого стратегического металла увеличилось на 2.7 процента.

Всемирная сталелитейная ассоциация за первые 11 месяцев 2019 года объявила, что объем производства стали в Иране составил 23 млн. 648 тыс. тонн.

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