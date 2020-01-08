8 янв. 2020 г., 15:58
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News Code: 83626548
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Экс-посол Британии в Сирии оценил удары Ирана по базам США

Экс-посол Британии в Сирии оценил удары Ирана по базам США

Лондон, 8 января. ИРНА — Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд назвал крупным стратегическим просчетом убийство бывшего командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявив, что если бы Иран не отомстил, то США стали бы более дерзкими.

"Убив высокопоставленного военного командира Ирана генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Вашингтон совершил преступление террористической направленности", сказал Форд в среду в эксклюзивном интервью ИРНА в Лондоне.

При этом он назвал актом государственного терроризма действия США по убийству Сулеймани.

По словам британского экс-дипломата, после убийства Сулеймани у Ирана осталось лишь один выбор — месть. "Другие выборы могли бы делать США более дерзкими", подчеркнул он.

Силы КСИР в ночь на 8 января нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство в Багдаде генерала Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположены военные силы США.

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