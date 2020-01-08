Экс-посол Британии в Сирии оценил удары Ирана по базам США

"Убив высокопоставленного военного командира Ирана генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Вашингтон совершил преступление террористической направленности", сказал Форд в среду в эксклюзивном интервью ИРНА в Лондоне.

При этом он назвал актом государственного терроризма действия США по убийству Сулеймани.

По словам британского экс-дипломата, после убийства Сулеймани у Ирана осталось лишь один выбор — месть. "Другие выборы могли бы делать США более дерзкими", подчеркнул он.

Силы КСИР в ночь на 8 января нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство в Багдаде генерала Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположены военные силы США.

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