8 янв. 2020 г., 14:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83626352
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Тегеран и Анкара изучили события после реакции Ирана на действие США

Тегеран и Анкара изучили события после реакции Ирана на действие США

Тегеран, 8 января, ИРНА - Министры иностранных дел Ирана и Турции обсудили последние события в регионе по телефону, особенно после законного и решительного ответа Ирана на военную базу США в Ираке.

Министры иностранных дел Ирана и Турции Мохаммед Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу несколько минут назад провели телефонный разговор.

При этом были рассмотрены последние события в регионе, особенно после законного и решительного ответа Ирана на военные базы США в Ираке.

Ранее министры иностранных дел Австрии и Малайзии также провели отдельные телефонные разговоры с министром иностранных дел Ирана, чтобы обсудить последние события в регионе.

Корпус стражей Исламской республики (КСИР) в среду утром сообщил об авиаударе по военной базе США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака в ответ на убийство генерала Сулеймани.

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