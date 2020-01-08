Тегеран и Анкара изучили события в регионе после реакции Ирана на действия США

Министры иностранных дел Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу несколько минут назад провели телефонный разговор.

При этом были рассмотрены последние события в регионе, в частности, после законного и решительного ответа Ирана и удара по военной базе США в Ираке.

Ранее министры иностранных дел Австрии и Малайзии также провели отдельные телефонные разговоры с министром иностранных дел Ирана, чтобы обсудить последние события в регионе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду утром сообщил об авиаударе по военной базе США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака в ответ на убийство генерала Сулеймани.

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