Назвав недавний удар КСИР по военной базе США «Пощечину», Лидер заявил: «Такие военные действия недостаточны, коррумпированное присутствие США в регионе должно прекратиться».
Лидер отметил, что американцы принесли войну, интригу и разрушения в регион.
«Этой ночью мы дали им пощечину, но месть – это другой вопрос», заявил Лидер на встрече с жителями города Кум.
Говоря о характере генерала Гасема Сулеймани, аятолла Хаменеи пояснил, что ему удалось нейтрализировать все планы и заговоры, подготовленные дипломатией, распространенной пропагандой и средствами США.
«Планы США был нейтрализованы в Ираке, Сирии и Ливане с помощью дорогого мученика Сулеймани», добавил Лидер.
Лидер назвал врагами Исламской Республики США, Сионистский режим и аппарат высокомерия. «Аппарат высокомерия – это не только США и ряд государств, а совокупность компаний и грабителей мира, которые действуют против любого центра, выступающего против грабежа и жестокости».
Аятолла Хаменеи подчеркнул, что «пока конкретное государство не действует против Ирана, мы не считаем его врагом».
Тегеран, 8 января, ИРНА – Указав на авиаудар КСИР по военной базе США Айн аль-Асад в Ираке, Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в среду подчеркнул необходимость прекращения коррумпированного присутствия США в регионе.
Назвав недавний удар КСИР по военной базе США «Пощечину», Лидер заявил: «Такие военные действия недостаточны, коррумпированное присутствие США в регионе должно прекратиться».
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