Начальник Генштаба ВС: любое новое американское зло будет отвечено более жестко и решительно

Генерал Мохаммад Багери предупредил власти США о том, что сегодняшний ракетный удар был нацелено на то, чтобы показать часть возможностей и гтовности вооруженных сил Исламской Республики в ответ на убийство генерала Сулеймани силами США. С тех пор любое новое зло США столкнется с более сильным, сокрушительным и более решительным ответом.

«Пришло время злым лидерам Соединенных Штатов принять принципиальный подход к пониманию способности Исламской Республики Иран в самых разных регионах и как можно быстрее вывести свои террористические силы», - отметил он.

Ранее Корпус стражей Исламской республики (КСИР) в среду утром сообщил об авиаударе по военной базе США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака в ответ на убийство генерала Сулеймани.

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