Начальник Генштаба ВС Ирана: на любое новое американское зло будет дан более жёсткий и решительный ответ

Генерал Мохаммад Багери предупредил власти США о том, что целью сегодняшнего ракетного удара было показать возможности и готовность вооружённых сил Исламской Республики Иран вслед за убийством генерала Сулеймани США. С этих пор на любое новое зло США будет дан более сильный, сокрушительный и решительный ответ.

«Пришло время злым лидерам Соединённых Штатов Америки принять принципиальный подход и понять способности Исламской Республики Иран в самых разных регионах и как можно быстрее вывести свои террористические силы», - отметил он.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду утром сообщил об авиаударе по военной базе США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака в ответ на убийство генерала Сулеймани.

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