КСИР: Иран выпустил десятки ракет по двум военным базам США в Ираке

«В 01:20 ночи воздушные силы КСИР в ходе успешной операции под названием «Мученик Сулеймани» в отместку за удар США 3 января по аэропорту Багдада и убийство генерала Сулеймани, выпустили десятки ракет класса «земля-земля», в результате чего «Американская база «Аль-Асад» на западе Ирака подверглась ракетной атаке. Иран также атаковал военные объекты США на севере Ирака — в Эрбиле, Иракский Курдистан», - отметил он.

По словам Шарифа, атакованные базы имели вместимость 4000 американских военнослужащих, оснащенных самой современной военной техникой.

Шариф настаивал на том, что бойцы Фронта Сопротивления полны решимости продолжать путь, по которому генерал Сулеймани не упустят момент, чтобы наказать агрессоров.

Реакция Ирана является ответным ударом на убийство генерал Касима Сулеймани и ряда его соратников, что привело к убийству 10 человек в прошлую пятницу по прямому приказу Дональда Трампа.

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