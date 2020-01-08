8 янв. 2020 г., 10:48
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Иранцы приветствовали авиаудар КСИР по военной базе США

Иранцы приветствовали авиаудар КСИР по военной базе США

Тегеран, 8 января, ИРНА – Высоко оценив ответ Ирана на убийство генерала Гасема Сулеймани силами США, люди по всей стране вышли на улицы и приветствовали акт КСИР.

После авиаудара КСИР по военной базе США Айн аль-Асад, иранцы в различных городах страны собрались в основных площадях и скандировали эпические лозунги.
Люди, которые в эти дни ждали сурой мести за убийства генерала Сулеймани, в знак победи операции против американских сил скандировали «Аллах Акбар».
Корпус стражей Исламской республики (КСИР) в среду утром сообщил об авиаударе по военной базе США Айн аль-Асад на провинции Анбар на западе Ирака.
Как сообщает пресс-служба КСИР, авиаудар под названием «Шахид Сулеймани» был нанесен десятками ракет.
Военная база США Айн аль-Асад в 108 км от города Эр-Рамади считается второй по величине авиабазой Соединенных Штатов в Ираке.
 

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