Иранцы приветствовали авиаудар КСИР по военной базе США

После авиаудара КСИР по военной базе США Айн аль-Асад, иранцы в различных городах страны собрались в основных площадях и скандировали эпические лозунги.

Люди, которые в эти дни ждали сурой мести за убийства генерала Сулеймани, в знак победи операции против американских сил скандировали «Аллах Акбар».

Корпус стражей Исламской республики (КСИР) в среду утром сообщил об авиаударе по военной базе США Айн аль-Асад на провинции Анбар на западе Ирака.

Как сообщает пресс-служба КСИР, авиаудар под названием «Шахид Сулеймани» был нанесен десятками ракет.

Военная база США Айн аль-Асад в 108 км от города Эр-Рамади считается второй по величине авиабазой Соединенных Штатов в Ираке.

