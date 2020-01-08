Зариф: нам не нужно повышение напряжённости и война

«Защищая себя в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, Иран принял соответствующие меры и нанёс удар по базе, с которой произошло вооружённое и трусливое нападение на наших граждан и высокопоставленных должностных лиц», - написал он в Twitter.

«Нам не нужно усиление напряжённости или война, но мы защитим себя от любой агрессии», - добавил он.

Ранее КСИР заявил, что страна нанесла ракетный удар по военной базе Айн аль-Асад в Ираке, на территории которой находятся американские военные.

Генерал Касим Сулеймани был убит в пятницу, 3 января, в ходе операции, осуществлённой вертолётами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие ехали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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