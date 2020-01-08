8 янв. 2020 г., 08:51
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News Code: 83625578
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Зариф: Мы не ищем повышения напряженности и войны

Зариф: Мы не ищем повышения напряженности и войны

Тегеран, 8 января, ИРНА – «Иран нанес ракетный удар по двум базам США в Ираке, с которых было совершено трусливое нападение на иранских граждан и высокопоставленных чиновников, но мы не ищем усиления напряженности или войны», - заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Защищая себя и в соответствии со статьей 51 Устава ООН, Иран принял соответствующие меры для удара по базе, с которой произошло вооруженное и трусливое нападение на наших граждан и высокопоставленных должностных лиц», - написал он в Twitter.

«Мы не ищем усиления напряженности или войны, но мы защищаем себя от любой агрессии», - добавил он.

Ранее КСИР заявил, что страна нанес ракетный удар по военной базе Айн аль-Асад в Ираке, на территории которой находятся американские военные.

Генерал Касим Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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