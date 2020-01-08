Иран подчеркнул своё право защищаться от угроз США

Маджид Тахт-Раванчи направил письмо Генеральному секретарю Организации Объединённых Наций и Совета Безопасности ООН Антонио Гутерришу после террористического акта США и убийства Касема Сулеймани.

В письме он указал на террористический акт, и заявил, что письмо было направлено в ответ на другие провокационные заявления США, угрожающие применением военной силой в большей степени против Исламской Республики Иран.

Посол Ирана при ООН назвал сообщения Трампа в Twitter о нападении на другие цели в Иране примерами таких провокационных заявлений.

«Хотя Исламская Республика Иран не стремится к войне, она серьёзно предупреждает об ответе на любые дальнейшие военные авантюры, направленные против неё. Иран полон решимости оказать поддержку своему народу и решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность», - добавил он.

«Соответственно, Иран должен принять все соответствующие меры в соответствии с международным правом, осуществляя свое неотъемлемое право на защиту от любой угрозы или применения силы. Это соответствует неотъемлемому праву Ирана в соответствии со статьёй 51 Устава Организации Объединённых Наций, и страна, не колеблясь, применит его в случае необходимости», - указал он.

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