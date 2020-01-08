8 янв. 2020 г., 08:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83625549
0 Persons

Иран подчеркнул свое право защищаться от угроз США

Иран подчеркнул свое право защищаться от угроз США

Нью-Йорк, 8 января, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал угрозы США угрозой международному миру и безопасности и подчеркнул право Исламской Республики Иран на самооборону.

Маджид Тахт-Раванчи направил письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности Антонио Гутерришу после террористического акта США для убийства Касима Сулеймани.

В письме, указав на террористический акт, говорится, что письмо направлено на другие провокационные заявления США, угрожающие применить военную силу в большей степени против Исламской Республики Иран.

Посол Ирана при ООН назвал сообщения Трампа в Twitter по поводу нападения на другие цели в Иране примерами таких провокационных заявлений.

«Хотя Исламская Республика Иран не ищет войны, она серьезно предупреждает о любых дальнейших военных приключениях против себя. Иран полон решимости оказывать поддержку своему народу и решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность», - добавил он.

«Соответственно, Иран должен принять все соответствующие меры в соответствии с международным правом, осуществляя свое неотъемлемое право на защиту от любой угрозы или применения силы. Это соответствует неотъемлемому праву Ирана в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, и страна, не колеблясь, будет применять его в случае необходимости», - указал он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
4 + 0 =