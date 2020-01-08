Иран подчеркнул свое право защищаться от угроз США

Маджид Тахт-Раванчи направил письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности Антонио Гутерришу после террористического акта США для убийства Касима Сулеймани.

В письме, указав на террористический акт, говорится, что письмо направлено на другие провокационные заявления США, угрожающие применить военную силу в большей степени против Исламской Республики Иран.

Посол Ирана при ООН назвал сообщения Трампа в Twitter по поводу нападения на другие цели в Иране примерами таких провокационных заявлений.

«Хотя Исламская Республика Иран не ищет войны, она серьезно предупреждает о любых дальнейших военных приключениях против себя. Иран полон решимости оказывать поддержку своему народу и решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность», - добавил он.

«Соответственно, Иран должен принять все соответствующие меры в соответствии с международным правом, осуществляя свое неотъемлемое право на защиту от любой угрозы или применения силы. Это соответствует неотъемлемому праву Ирана в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, и страна, не колеблясь, будет применять его в случае необходимости», - указал он.

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